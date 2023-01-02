兄駕車突失去意識，弟攔巡邏車請警開道助送醫。

兄駕車突失去意識，弟攔巡邏車請警開道助送醫。

高姓男子駕車忽然身體不適、昏迷前打電話向弟弟求救，高弟見哥哥失去意識，擔心情況緊急又適逢天氣陰雨，怕遇到車潮塞在車陣中，見警車行經連忙攔下巡邏車，八德警立即鳴警笛在前開道，迅速引導抵達部立桃園醫院，所幸救治後高男已無礙，家屬感謝警方熱心協助。

八德分局高明派出所員警陳勇成、呂理銘、許秋美巡邏時，突然遭一位高姓男子攔下警車，稱哥哥在車上昏迷不醒，希望能協助開道趕到醫院就醫。

員警考量當時適逢陰雨，路上車子太多恐延誤就醫，為避免病患有生命危險，立即駕駛巡邏車沿途開啟警示燈、鳴警報器，協助高男開道護送哥哥至部立桃園醫院急診室，所幸經急救、治療觀察後，目前高男狀況已穩定無礙。

高男指出，哥哥獨自駕車行經八德區大興路一帶突感身體不適，於昏迷前撥打電話通知他前往協助，他立即駕車前往，要協助將哥哥載往就醫，途中遇警方巡邏車靈機一動上前求助，兄弟倆非常感激警方的積極協助，救回一命。