畫家宋春慧（右）把美好的記憶以畫作呈現。（高雄客委會提供／林瑞益高雄傳真）

美濃客家文物館2日舉辦「兩鄉情悅－宋春慧油畫展」開展音樂會暨宋瑞和畫作捐贈儀式，高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞致詞時說，宋春慧油畫作品以她的兩個故鄉美濃及維也納的景物、人文、史蹟為題材，呈現原鄉美濃生命的強度，也展現了異鄉維也納的休閒與美好。

除宋春慧以57幅油畫作品展現美濃和維也納的美好外，畫家宋瑞和慷慨捐贈多幅畫作充實美濃藝文資產，其中，「白玉之鄉」以相應2023生肖年群兔配美濃盛產之白玉蘿蔔，祝褔美濃物產豐饒，由楊瑞霞代表受贈，並回贈感謝狀及禮物。

開展音樂會由雲采樂團以薩克斯風演奏多首歌曲包含「客家本色」、「細妹仔按靚」等，讓貴賓、遊客也隨著樂曲哼唱及翩然起舞，現場充滿濃濃的藝術氣息及年節歡樂氣氛。

宋春慧女士1973年出生在高雄的美濃小鎮，少年時期遠赴奧地利就學、生活，直至走入婚姻才隨夫回台定居。人們常說繪畫是要有天份的，宋春慧認為，先要把生活活出藝術，活出興趣，後天的勤奮才是最重要的助力。

當家中成員羽翼豐厚，各自展翅高飛之際，宋春慧告訴自己要找回自我，於是循著家族的叔輩宋瑞和畫家給她的薰陶，以及在奧地利吸取的藝術養份，在大享畫會馮德偉老師啟蒙引導進入正規繪畫階段。

宋春慧持續積極創作，並於2016、2018、2020年多次在桃園文化局中壢藝術館展出。這次回到故鄉美濃的客家文物館做長達3個月的展覽，展期至3月19日。