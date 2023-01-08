烏克蘭27歲女歌手傑瑞海爾（Jerry Heil），去（2022）年底表演時，與歌迷互動後完登台，才轉身沒走幾步路，竟一腳踩空直接在歌迷前摔下3公尺高的舞台，送醫後經檢查有骨折和腦震盪，日前稍稍復原後，即PO文感謝歌迷粉絲們的關心。

根據傑瑞海爾事後在Instagram上傳的畫面，當時她在上台前與粉絲拉近距離互動，之後接過麥克風則轉身前往舞台，因不小心走錯其他路，導致她直接踩空摔下舞台，使得這場表演還沒開始就因她送醫而結束。

對此，送醫後的傑瑞海爾，經檢查有肋骨骨折、腦震盪及多處擦挫傷，醫生提她恢復期大概是3個月，所幸目前恢復良好。

傑瑞海爾回憶起當時情況，摔落地面時連助理的名字都想不起來，只得到腦震盪和肋骨骨折，已經是奇蹟，希望能成為新歌的動力，同時也謝謝粉絲關心。