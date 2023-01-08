小甜甜日前發文指控白家綺夫婦與宋逸民夫妻為家暴幫兇，阻止她報警，使白家綺女神形象一夕之間全毀，然而過往她上節目的片段也遭挖出，其中她曾在節目上單穿內衣和丁字褲的影片，對比現在豐滿身材落差相當大，讓網友不禁懷疑她是「人工美女」，對此，她也做出回應了。

白家綺2006年上《天才向前衝》的片段被網友翻出，當時21歲的她僅單穿內衣，下身只穿丁字褲搭配流蘇裙，被問及三圍她回答：「32B、24、33」與如今火辣豐滿的身材對比落差相當大，另外，也有網友發現她的五官也不如現在精緻，因此紛紛質疑她是「人工美女」。

白家綺過往上節目片段曝光，遭網友批評對比身材與五官落差相當大。(圖/翻攝自華視新聞 CH52 YouTube)

對此，白家綺曾在2012年澄清「女大18變，我因戴牙套臉型改變，加上化妝技巧進步才讓自己判若兩人」，至於身材她否認動過刀「當時那套內衣很重，不只壓胸也無法集中，所以看起來很平坦」表示在出道後才發現自己一直穿錯內衣才會自稱B罩杯「我一直都是C」。

事實上，小甜甜5日在臉書發出千字文指控，宋逸民、陳維齡夫妻以及吳東諺、白家綺夫妻在得知先生家暴她後，阻止她報警、驗傷，隨後更提到，白家綺與陳維齡曾對她說「他（宋先生）小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」該貼文曝光後，讓白家綺不斷遭網友砲轟。