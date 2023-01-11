身為香奈兒代言人的瑪格羅比穿香奈兒粉紅訂製禮服搭配珠寶。（路透社）

《星期三》女主角珍娜奧特嘉捨棄劇中一身黑的哥德風，改穿GUCCI 藕色雪紡禮服。（路透社）

以《創造安娜》入圍金球獎的茱麗雅加納穿GUCCI粉紅色馬甲禮服。（路透社）

2023年一開年登場的金球獎頒獎典禮，向來是奧斯卡的前哨站，也是時尚紅毯的指標，尤其去年紅毯受疫情影響停辦，今年的紅毯更是受到矚目，高彩度的「色票時尚」蔚為主流，瑪格羅比（Margot Robbie）穿香奈兒粉紅色禮服、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）穿DIOR豔黃色禮服，茱麗雅加納（Julia Garner）和珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）也分別穿上GUCCI粉紅色與藕色禮服走紅毯，光彩動人。

以《五星饗魘》（The Menu）入圍音樂喜劇類最佳女主角的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）是時尚精品界的寵兒，她身穿DIOR豔黃色兩件式禮服、佩戴Tiffany ＆ Co.珠寶走紅毯，兩者都是她代言的品牌，合身剪裁的禮服讓她的身材看起來更加纖細，一襲豔黃色禮服置身眾多女星當中，十分顯目。

身為香奈兒代言人的瑪格羅比擁有出眾的外型和良好形象，一如預期再度穿上香奈兒為她量身訂製的粉紅色禮服走紅毯，交叉線條更加完美勾勒她曼妙身材，為了凸顯禮服的特色，她捨棄耳環、項鍊等大型珠寶，只佩戴一只戒指走紅毯。

以《創造安娜》入圍最佳迷你劇集女主角的茱麗雅加納（Julia Garner）則穿上GUCCI粉紅色馬甲禮服，塑身馬甲的剛硬強悍與裙襬荷葉滾邊的柔美形成對比，更加呼應她在劇中陰晴不定、神秘難以捉摸的角色特色。

今年紅毯的「色票時尚」還不僅於此，以《星期三》入圍音樂喜劇類女主角的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega），不再是劇中一身黑的哥德風，改穿GUCCI藕色雪紡曳地禮服，僅以絲紗圍裹的低胸性感，與劇中冷酷造型判若兩人。