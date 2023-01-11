第80屆金球獎頒獎典禮於台灣時間11日上午9點登場，各大獎項陸續出爐。其中，64歲女星安潔拉貝瑟(Angela Bassett)以電影《黑豹2：瓦干達萬歲》中的「母后」一角摘下最佳女配角獎，成為漫威系列電影中首度獲得重要個人演技獎項的演員。

安潔拉貝瑟在頒獎典禮上以一身露肩亮片禮服出席，宣布奪得「最佳女配角獎」時，她在台上感性直言：「我試圖回憶我該說的話，因為我實在是太緊張了，心臟也跳得十分劇烈。」更憶及已故男星查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)，指出：「我們每天都被查德維克博斯曼的光芒和精神所包圍，我們很高興知道這部具有歷史意義的《黑豹》系列，是他幫助且領導著我們。我們在鏡頭前後，向世界展示了我們的團結、領導力和愛。」此外，也對劇組、演員、老公表達感謝，以及像漫威的粉絲們致意：「感謝你們擁抱這些角色，並向我們表達滿滿的愛。」

Angela Bassett pays tribute to Chadwick Boseman at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/hoV7TDIWry — Film Updates (@FilmUpdates) January 11, 2023

安潔拉貝瑟在《黑豹2：瓦干達萬歲》中飾演黑豹的母親，因兒子過世需一肩扛起維持家國穩定的重責大任，又得承擔逝子傷痛，牽動觀眾心緒的精湛演技，不外乎使她從《伊尼舍林的女妖》凱瑞康頓（Kerry Condon）、《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《瘋狂富作用》多莉德利昂（Dolly De Leon）、《她有話要說》凱莉墨里根（Carey Mulligan）等多位女星中脫穎而出拿下大獎。

此外，在《黑豹2：瓦干達萬歲》中飾演「新任女黑豹」一角的女星莉蒂西亞萊特(Letitia Wright)稍早於紅毯上受訪證實《黑豹3》已在籌備中，指出：「我認為《黑豹3》已經在進行中，但需要一段時間才能推出，但我很激動，希望趕快讓你們看到。」