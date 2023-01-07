公牛前役終結籃網12連勝紀錄，7日作客東區另一強權七六人，當家球星拉文（Zach LaVine）此戰帶上投籃準心，單場狂轟11記三分球，砍下了全場最高的41分，幫助公牛以126比112擊敗七六人，拿下自2019年3月後雙方對戰的首場勝利。

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）繼續高掛免戰牌，哈登（James Harden）首節7投0中手感不佳，但七六人仍靠著單節6顆三分球，第一節結束取得5分領先。而公牛在次節中段開始回溫，迪羅薩（DeMar DeRozan）遠投近切幫助球隊反超比分，中場打完公牛以59比55領先。

第3節就是拉文的個人秀了，他單節9投6中攻下19分，包含5顆三分球，一度將比分拉開到18分之差，公牛單節順勢打出40比29的攻勢決定勝負，一路保持雙位數領先直到比賽結束。此戰拉文猶入無人之境，以19投14中攻下41分，其中三分球更是13次出手命中11球，也是拉文職業生涯個人單場投進第2多三分球的場次，2019年對陣黃蜂的比賽，拉文單場轟下13顆三分球，同時也是公牛隊史紀錄。

Only 2 players in NBA history have recorded a game with 11 made threes on 80%+ 3PT shooting.



Stephen Curry

Zach LaVine pic.twitter.com/eHENLTxS9w — NBA History (@NBAHistory) January 7, 2023

同時拉文也成為NBA歷史唯二，單場投進11顆三分球且三分命中率還能達到8成以上的球員，另一位則是勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry），而經過該場火熱的表現後，拉文本賽季的三分球命中率，已經從37.8%提升至40.1%，漲幅相當驚人。