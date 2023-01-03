啦啦隊女神陳伊魅力無法擋，擁有姣好外型與美麗臉蛋的她，之前參賽《全明星運動會4》成為紅隊隊員，就連彭尊都跨隊大讚：「感覺她是很有想法的女生。」坦言陳伊是他心儀對象之一，而2022年12月21日時報周刊CTWANT也直擊到，陳伊搭上彭尊的車一起回到女方香閨。當晚陳伊除了是和《全明星4》的好友們在火鍋店聚餐，同場出席的還有陳伊友人Youtuber彭偉倫（阿伯怪），但在她自拍影片照片中阿伯怪卻不見蹤影，雙方關係啟人疑竇。

陳伊獨自搭彭尊的車離開，兩人一同抵達陳伊的家。（圖／本刊攝影組）

徐瑋澤（右）和張家陞（右二）也抵達陳伊家門外準備跟著她進門。（圖／本刊攝影組）

去年12月21日晚間7點多，也就是《全明星運動會4》總冠軍賽結束後的隔周周三，紅隊的陳伊與同隊的葉慈毓、徐瑋澤、張家陞以及曾昱嘉及其女友、和黃隊的彭尊、藍隊的林家佑、賴KI…等人，一起在台北市大安區的火鍋店聚餐，眾人吃吃喝喝時間就來到了晚上9點半，結束餐敘後大夥們走出餐廳，接著便各自乘車前往陳伊位於三重的家續攤。

曾昱嘉牽著女友一起去陳伊家作客。（圖／本刊攝影組）

曾昱嘉和女友在陳伊家門口遇到林家佑和賴KI，隨後一起進入。（圖／本刊攝影組）

30分鐘後，陳伊搭上了彭尊的車結伴回到她三重香閨，先行到達的徐瑋澤和張家陞則已經等候在一樓大門口，隨後曾昱嘉和女友也一同現身，這對情侶一路緊牽著對方的手，感情看來相當穩定，而多次被本刊拍到有著「父女情」的林家佑和賴KI這對，之後才抵達，並跟著大家一起上樓，看來即使賽季已經結束，各組隊員也有著跨組的超級好感情。

陳伊的多年搭檔阿伯怪在晚上八點多就先離開聚會，沒有待到結束與續攤。（圖／本刊攝影組）

事後陳伊分享藍黃紅三隊隊長合照及聚餐合影，不過阿伯怪與曾昱嘉女友並沒有在照片中。（圖／取自陳伊IG）

先前本刊才目睹彭尊大「彭」展翅勾肩同為黃隊的劉心語，人見人愛的他也透露對於同隊的壯壯和紅隊的陳伊也有好感，本以為陳伊單獨上了彭尊的車，會不會有值得關注的發展，但記者卻從林家佑當晚的限動影片中發現，陳伊身旁坐著2017年就已經合作拍片的阿伯怪，而在陳伊Po出的影片中則完全不見這位男子的身影，還刻意裁切掉他出現的畫面，最後只見到男生的一隻手臂，但對照影片中右手臂上的「R=VD」刺青，絕對是阿伯怪無誤，而當晚阿伯怪更是提前在8點半就先行離席獨自離開，消失在這場聚會中。

阿伯怪（圖片左起）手上的刺青與側臉，分別出現在陳伊與林家佑的限動中。（圖／取自阿伯怪、陳伊、林家佑IG）

對於陳伊和《全明星4》成員與阿伯怪一同聚餐吃鍋，經紀人回應本刊表示，「陳伊很常跟朋友約吃飯啊，近期跟紅隊的成員聚餐更多，吃美食是她舒壓的方式之一」，至於跟阿伯怪兩人的關係，經紀人說：「阿伯怪是她認識已久的朋友，以前很常合作YT影片。」

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