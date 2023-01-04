金曲歌后彭佳慧和周立銘MDD為賀歲電影《詐團圓》演唱兩首風格不同的單曲，彭佳慧首度挑戰演唱台語主題曲〈一家伙仔〉，周立銘MDD則打造嘻哈曲風的〈Chinatown Boss〉。彭佳慧在新年推出人生第一首台語單曲〈一家伙仔〉，由彭佳慧的同門師弟Shawn尚融創作詞曲。

由於台語並不是彭佳慧演唱時熟悉的語言，因此她特別字字斟酌、推敲台語獨特的「氣口」，她表示過去雖然曾經表演過其他台語歌曲，但這次有別以往，是面對全新的創作歌曲，直說：「真的不容易！」彭佳慧除了在錄音時仔細地逐字逐句調整發音與咬字的清晰度，力求完美表現台語蘊含隱晦的美與優雅。

彭佳慧也透露在〈一家伙仔〉錄音時，Shawn尚融全程以創作者身份陪她錄音，兩人當下就能直接討論歌曲，並深刻了解彼此對音樂的想法，有了一次很好的合作經驗，讓彭佳慧大讚：「這個年輕人很棒，對自己寫的歌很有想法。」