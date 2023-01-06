阿妹將在高雄巨蛋一連舉辦10場演唱會。（聲動娛樂提供）

阿妹將在高雄巨蛋一連舉辦10場演唱會。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的國泰世華 CUBE「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，將於3月31日起在高雄巨蛋登場，本周日（8日）在拓元售票系統開搶，看到網路上很多人形容這是場非常值得二刷、三刷、四刷、五刷的演唱會，向來不做一樣的事，喜歡刁難自己的「天后」阿妹，要帶給人衝破天花板的感官體驗，希望讓不論是第幾次看的觀眾們，都可以有完全不同的感受，而高雄場不只是「解放身體版ASMR」，燈光、音響、動畫等都會有更強力道的呈現，原汁原味外也全面更升級。

美國巡迴演出剛告一段落，除了演出後帶給自己的心得感想，阿妹在當地看完「英國天后」Adele愛黛兒的演唱會後，腦海中產生好多畫面、萌生了更多的想法，跟製作團隊討論希望讓影像回到純粹，好好將台上表演的張力擴張到最大！曲目跟服裝造型上也會有所調整，甚至演出嘉賓也是考慮中的一個選項，如果決定邀請嘉賓阿妹希望會是大家都意想不到的人；在農曆年前她仍會緊鑼密鼓地和團隊們開會，討論一切的可能與細節，之後將會長住高雄一段時間，「天后」要先把自己完全沉浸其中，毫無保留地全部放出去，站上舞台就不顧一切的她，要帶給大家感官與肢體上的沉浸式最強大party。

剛揮別12月美國巡演，2023新年之初登上《ELLE》國際中文版雜誌1月封面人物，緊接著華語樂壇的大事即將襲來！aMEI的演唱會門票都還沒開賣，就掀起一波搶購高雄住宿的人潮，造成很多飯店在那段期間已一房難求的現象；國泰世華 CUBE《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》從3月31日起至4月16日總計10場的精彩演出，更強烈的感官體驗，演唱會規格勢必又將被「演唱會女王」推進一個嶄新的境界。