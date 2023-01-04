烏日警察分局溪南派出所偕同轄內「山本新力鋼鐵有限公司」及「南興宮」舉辦「寒冬送暖、急難救助」活動。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

霧峰梁姓一家四口爸爸打零工月入只有1萬5千元，不但兒子身心障礙需照顧，原本經濟支柱30多歲的女兒近期又罹乳癌治療中，媽媽要照顧兒子女兒還到市場賣菜，幸好警方獲知後協同警友辦事處及地方善心企業家一起送愛心，讓霧峰梁家可在歲末寒冬度過困境。

霧峰萬豐里梁姓四口之家，30多歲的兒子領有中度身心障礙手冊，原本是家庭經濟支柱的女兒卻在近期乳癌，目前只有梁戶打零工，加上殘障及低收入戶微薄補助，收入大概只有1萬5千餘元，梁母要照顧2個病兒，還在市場賣菜，無固定收入。

經萬豐派出所所長張逸格發現，霧峰警分局分局長李建興獲悉後，立即商請地方善心企業家、霧峰警友辦事處主任戴儲賢及台中法仁堂副壇主夏仕宗等人，籌募了廿餘萬元，3日親自拜訪梁家慰問及致贈急難救助金。梁父梁母感受到溫情，不斷道謝。

無獨有偶，台中烏日警察分局溪南派出所也偕同轄內「山本新力鋼鐵有限公司」及「南興宮」舉辦「寒冬送暖、急難救助」活動，提供轄內弱勢民眾和獨居老人白米、罐頭等多項生活物資，希望能藉此善心活動能拋磚引玉，獲得更多善心人士的迴響。