新竹市警方於元旦下午接獲民眾報案，稱自己的母親開車到海邊，疑似有輕生意圖，警方透過民眾與母親電話中的風切聲很大，研判人很有可能在台61線西濱快速公路沿線海邊，緊急出動找人，得知她難以走出喪子之痛，才萌生尋短念頭，經勸說開導最終回到家人身邊。

新竹市警局第一分局南寮派出所警員賴元慶、許永彰元旦下午執行巡邏勤務時，接獲潘姓民眾到派出所報案，表示母親中午開車離家後未歸，於Line中表示要到海邊走走，言談中透露出輕生念頭。

潘男心急如焚，請求警方協助，經了解家屬與母親手機交談時背景風切聲很大，研判母親的位置可能在台61線西濱快速公路沿線海邊。警方立即循台61線沿線尋找潘母車輛，尋尋覓覓，終於在海山漁港停車場處尋獲潘母，員警立即通知家屬到場。

經警方了解，潘母是因為過於思念已故之子，難以走出喪子之痛，才會萌生尋短念頭，員警協同家屬在場安撫情緒及正向鼓勵關懷，總算化險為夷即時阻止其輕生念頭，最後由女兒陪同返家，家屬也非常感激警方熱心積極協尋，阻止憾事發生。

新竹市警察局第一分局也提醒民眾，自殺無法解決問題，勇敢求助並非弱者，若民眾發現親友有行為異常、情緒不穩，常有自殺等負面想法，可撥打安心防自殺專線1925，遇緊急狀況立即撥打110請求警方協助，警察願做人民最堅強的生命守護神。