行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發現金6000元，預計撥補1400億、農曆年後發放開春紅包，中、低收入戶分別加碼500元、750元。時代力量立法院黨團總召邱顯智坦言並不樂見政府恣意大撒幣，制度改革才迫在眉睫；黨團幹事長王婉諭質疑，這不是真正的傾聽民意，只是選擇性地體恤民意。

邱顯智指出，優先處理債務、補足財務黑洞才是當務之急，如勞保制度、國營企業虧損，這些都是上兆、上億的金額，政府應盡快著手改革，而非讓全民年年背負更高的債務，而非朝三暮四，將發現金當作是順應民意的決定，背後其實還有更結構性的債延子孫問題，這些決定都該經過通盤考量、精打細算。

「我們的政府真的有錢到可以這樣大撒幣了嗎？」王婉諭表示，稅收要怎麼使用，民間不只有「發現金」一種聲音。而6000元的大紅包，對許多民眾來說可能是錦上添花，然而，國家的許多政策，更迫切需要政府資源的雪中送炭。

王婉諭舉例，因應少子化，政府去年編列800多億預算，今年則是1088億，而台灣的出生率卻持續探低。台灣年輕人面臨高房價、低薪資的困境，政府每年編列300億的租金補貼預算，卻仍是僧多粥少，甚至蔡總統更說出要補貼房貸，將錢拿去補給房地產業者。

她4問蔡政府，少子化造成的高齡、國安危機，高房價對年輕世代的壓榨剝奪，全台民眾對於行人路權的憂心，家長們對友善育兒環境的盼望，更別提精神衛生法三讀後，將在2024年正式上路，在這之前需要儘速把社區支持、轉銜的系統建置起來，人力與資源到位，才能讓新法發揮應有的效果。這些準備，政府做好了嗎？

她表示，執政者不該放著重要、必要、且有深遠影響的政策不做，放著人民懇切的心聲不聽，只在發放現金時才大張旗鼓地宣揚政績。更令人不解的是，政府支出要受到立法院監督，都還沒有書面的影子，蘇院長就已經明確表示「希望開春可以發錢」，難道是把立法院當橡皮圖章嗎？

她痛批，民進黨團立法院總召柯建銘還表示，針對「全民共享」方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，「能快就不要慢」，是把各委員的意見、民間的異音都當耳邊風嗎？這不是真正的傾聽民意，只是選擇性地體恤民意。