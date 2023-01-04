台灣去年稅收超徵新台幣4500億元，還稅於民議題引發關注，為讓低收入戶和中低收入戶得到及時的溫暖，行政院長蘇貞昌說，已交待衛福部約請各縣市政府社會局長大家一起商量，中央會把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，在農曆年前，讓低收入戶每人750元，中低收戶每人500元加發入帳，強調今年一年都會這樣做。

社工司司長蘇昭如表示，昨天（3日）晚上接到行政院通知後，今天下午就緊急邀集各縣市社會局長先開線上視訊會議，「畢竟要趕過年前把錢發完，時間真的很趕」，各縣市就經費動支程序、行程程序的實務面問題作討論，明天會把發錢的方式在行政院院會上向院長報告，最後發放方式由行政院公布。

蘇昭如表示，因為加發的經費「至少十多億跑不掉」，金額龐大，是否由地方先支應，後向中央申請等方式都有討論，不過經費來源由主計總處做規劃。

她也直言，「要趕在農曆年前發完，真的很急」，但過去並非沒有經驗，同仁會努力把錢要發完，應該不是問題。