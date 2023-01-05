一名9旬余姓老翁，日前在寒冷天氣中，1人牽著腳踏車踽踽獨行，看似茫然不知所措？警方協助幫他找到溫暖的家。（警方提供）

9旬爺迷失於鄉間小路 大甲暖警視若己親助返家

台中市后里區一名9旬余姓老翁，日前在寒冷天氣中，1人牽著腳踏車踽踽獨行，大甲警分局執勤員警見狀，視若己親趨前往關心老翁情況後，發現他是位住在轄區內的老翁，確認身分後，員警立馬隨即通知家屬，護送長輩回到他溫暖的家。

警方指出，大甲分局后里分駐所警員陳勝彰、宋智郁，日前執行巡邏勤務時，於寒風瑟瑟中，在后里區南村路上發現有一名9旬老翁，獨自牽著腳踏行走，不知所措的表情全寫在臉上。員警上前關心老翁情況，原來他是外出找朋友，返家時卻找不到回家的路。

老翁在慌張之際，卻又不小心絆倒，路過民眾以為是發生車禍，請消防救護，但確定並無外傷，堅持自己牽著腳踏車，沿著鄉間小路尋路回去；雖然老翁身上沒有攜帶任何證件，但透過交談及觀察特徵，發現原來是住於轄區內近百歲高齡的余姓老翁。

警方致電與家屬確認身分，協助護送其返家，家屬對員警熱心相助，表達由衷感謝之意。

大甲警分局呼籲，農曆年關將近、天氣嚴寒，家中成員如有年邁、身體不適情形，應盡量避免單獨外出，或向公所申請愛心手錬，以免走失或發生危險。