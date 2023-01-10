9旬失智老翁外出散步50公尺迷途 家屬心急報案沙鹿警所相遇。(警方提供)

9旬失智老翁外出散步50公尺迷途 家屬心急報案沙鹿警所相遇

台中市沙鹿區1名年約9旬失智簡姓老翁，日前下午5時獨自1人外出散步，因天色昏外準備返家卻迷途，不知所措。在距離住家約50公尺處附近繞行好幾圈，卻不知道家在何處？適逢路過一棟大樓看到警衛室，向警衛借地方休息；警衛發現老翁無法說出住家，趕緊報案請求警方協助。

警方指出，沙鹿所警員黃譯緯、蔡明昌獲報後，立即抵達現場，發現老翁疑似失智且身體狀況不佳，無法與警方正常溝通，只好先將帶所內休息；巧合的是，簡姓老翁的女兒因找不到失智父親，也進入派出所向警方報案，「我父親走失我想請警方幫忙協尋…」。

老翁的女兒話說完，轉頭看見老翁已由警方帶回照顧時，不斷向警方道謝。

老翁女兒表示，她下班回到家後，發現大門打開，心裡就想說不妙了，果然父親不在；立即在住家附近找尋不著後，趕緊向鄰近的警方求助，没想到在派出所看到父親，真的很感謝熱心的民眾與警察協助。

清水警分局沙鹿所所長廖俊強呼籲，對於需要照顧或失智的親屬或長者，為避免他們走失而產生憾事，可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，透過愛心手鍊與家屬連繫，減少老人家在外走失的風險。