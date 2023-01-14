台中市清水區7旬鄭姓失智老翁，日前上午向妻稱要坐火車到板橋找當兵好友，直至晚間8時許仍尚未返家，妻子焦急如焚報警，警方在住家附近找到人。鄭翁喃喃自語「找不到北部朋友，搬家也没通知，返家也找不到路…。」其妻在老翁身上找到板橋車票，非常感激警方幫忙找到人。

71歲鄭姓失智老翁日前上午9時向同為7旬的妻子稱要坐火車到板橋找當兵同梯，當時妻子不以為意，直至晚間8時許尚未返家，妻子緊張的頻頻聯繫，但老翁出門未帶手機，一時聯繫不到。

清水所員警沈貝珊受理報案後，趕緊通報加強協尋，沈員循著住家路口及可能行走路線調閱路口監視器並未發現老翁身影，隨即前往清水火車站附近搜尋未獲，準備前往老翁住家附近找尋及調閱監視器時，在分局旁的光華路上，發現1名穿著與老翁相似的身影，沈員立即上前關心詢問。

老翁當時喃喃自語「找不到北部朋友，搬家了也没通知，返家也找不到路…」，並確定尋獲鄭姓老翁後。鄭妻於老翁口袋內發現一張當天早上到板橋站火車票，老翁也表示自己坐公車到台中市火車站再到北部，但忘了朋友家在何處，所以又坐車回到清水；鄭妻也向警方表示，北部朋友已幾十年没聯繫了。

清水警分局清水所長洪志仁表示，家中如有失智或高齡之長者，應隨時關心留意動向，避免讓其獨自出門，若有外出之需求，可在身上配戴易辦識身分的配件或於衣物繡上相關聯繫資料，亦可向社會局申請配戴愛心手環，若不慎走失或有突發狀況時，能使警方及時與家屬聯繫。

洪志仁同時指出，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近前往各分局偵查隊鑑識小組申請捺印，如有當事人走失、無法辨識身分等之情形，即可經由指紋比對即時辨識身分， 儘速與其家屬取得聯繫並協助返家，以提高失蹤尋獲機會。