2018年底高雄市長選舉時，《中天電視》報導立委邱議瑩喊「大家麥 離開」打悲情牌，該新聞遭國家通訊傳播委員會NCC裁罰20萬，《中天電視》不服打行政官司，台北高等行政法院認為，NCC在沒有證據證明的情況下裁罰中天，其認定事實違法，撤銷20萬元裁罰確定。

這起案件是因2018年11月12日《中天電視》播出陳其邁造勢活動中，邱喊「大家麥離開」打悲情牌，隔年2月19日NCC認為，邱女當時是說 「大家嘸離開」，《中天電視》違反《衛星廣播電視法》，裁罰20萬 。

中天提起行政訴訟，台北地院行政訴訟庭認為該新聞沒有違反事實查證，損害公共利益，判決撤銷處分免罰，NCC上訴後，北高行廢棄發回，北院更一審改判中天敗訴，中天提上訴，北高行政法院作成逆轉的確定判決。

北高行政法院認為，關於邱議瑩現場吶喊的內容為何，NCC諮詢委員意見紛歧嚴重而莫衷一是，但依據NCC委員會會議紀錄中，就此事實應如何認定，全未見有何討論之紀錄，僅有紀錄中天製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益規定之結論式論述而已。

合議庭認為，NCC處分在沒有證據證明的情況下，逕行認定邱議瑩所述為「大家沒有離開」，並以此裁罰中天，其認定事實為違法而應予撤銷，北院更一審認為NCC處分為合法，顯然屬判決理由相互間牴觸之判決理由矛盾之違法，因此自為判決，改判中天勝訴、撤銷20萬元確定。