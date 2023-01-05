光學鏡頭廠大立光(3008)2022年12月合併營收為40.15億元，月減23.24%，為今年7月以來低點，大立光將於1月12日舉行法說會，由於進入傳統淡季，且1月逢農曆年長假，大立光表示，1月會比去年12月差。

傳統淡季來臨，且蘋果iPhone 14拉貨高峰已過，大立光2022年12月合併營收為40.15億元，月減23.24%，年減10.81%，為今年7月以來低點，累計2022年第4季合併營收為144.59億元，季增7.28%，為2020年第2季以來單季新高，累計2022年合併營收為476.75億元，年成長1.52%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光2022年12月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占60%到70%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光將於1月12日舉行法說會，公布2022年第4季及2022年全年財報，並由董事長林恩平說明第1季營運展望，由於進入傳統淡季，且1月逢農曆年長假，大立光表示，1月會比去年12月差。