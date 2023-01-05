澳門政府今宣布，星期日起調整入境及過境防疫措施。由大陸、香港及台灣入境澳門人士，無須出示任何病毒檢測證明。外國入境者要有48小時內檢測陰性證明。如到澳門後7日內進入大陸，亦要有48小時內核酸陰性證明。澳門機場恢復轉機業務；所有持外國護照人士都可入境；取消所有口岸的強制入境健康申報措施，以及入境後的健康管理措施。

當日亦將恢復澳門國際機場的轉機業務；取消對持外國護照入境人士的特別限制措施，所有國籍人士均可在遵守其他入境條件的前提下，不須獲得衛生當局的事先批准而由任何地區進入澳門；取消所有口岸的強制入境健康申報措施及入境後的健康管理措施。

澳門政府社會文化司司長歐陽瑜表示，隨著疫情最高峰回落，澳門1月8日起結束疫情過渡期。當局根據醫療機構、非高等院校師生的調查及統計，估計有7成醫療機構人員曾感染新冠病毒、非高等院校學生約5至6成感染，老師有7成人染疫，由此推算澳門感染新冠病毒人口約為6至7成，但數據不完整，未能百分百反映感染情況，再次呼籲公眾盡早接種疫苗及加強劑。