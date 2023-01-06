金管會公布金融業最新裁罰概況，2022年金融三業及上市櫃公司合計裁罰313件、年減55件，罰鍰金額共2億5318萬元，較前年3億3434萬元減少達8116萬元或24.27％，為近4年低點，為全年罰鍰收入預算目標2億9136億元的86.7％。

保險局去年對保險業裁罰件數65件、年減13件，罰鍰金額7770萬元，較前年1億3540億元減少達5770億元或42.61％。銀行局去年對銀行業裁罰件數20件、年增7件，罰鍰金額1億912億元，較前年1億3001億元減少2089億元或16.07％。

證期局去年對證券期貨業及上市櫃公司合計裁罰件數228件、年減達49件，罰鍰金額6636萬元，較前年8693萬元減少257萬元或3.73％。其中，上市櫃公司裁罰件數191件、年減23件，罰鍰金額4370萬元，較前年4915萬元減少545萬元或11.09％。

而證券期貨業去年裁罰件數37件、年減26件，罰鍰金額2266萬元，較前年3778萬元減少達40.02％。其中，證券業、投信投顧業、期貨業罰鍰金額各為1128萬元、922萬元、216萬元，分別年減達16.44％、46.71％、69.05％。

觀察去年金管會罰鍰前3大案均為銀行局出守，以開發金因大股東干政等內控缺失遭重罰2000萬元最重，其次為永豐銀因勸誘客戶借錢投資，遭裁罰1800萬元，台銀因行員挪用客戶款項遭裁罰1400萬元位居第三。