2022年稅收3.2兆創歷史新高！超徵4950億元 16:202023/01/10 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部外觀。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布去年12月全國賦稅收入統計，去年12月實徵淨額1395億元，年減15％。 累計全年實徵淨額達3兆2191億元，較前一年增加3449億元，創下歷史新高，超過預算數118.2％，較全年預算數高出4950億元。 王品台灣12月業績雙升 2022年營收大增30億元 漢來美食12月營收4.39億元 單季營收創歷史新高 《稅收》去年稅收超徵4950億元 證交稅創次高 #預算 #超徵 #稅收 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年12月台灣金融風險指數 較11月下滑4.4 11:342023/01/10 財經 《金融股》臺企銀2022年獲利倍增 首破百億元創新高 07:372023/01/10 財經 《鋼鐵股》沛波2022年營收締新猷 今年營運正向 12:082023/01/10 財經 《營建股》科技擴廠ING 國產去年營收穩健 16:592023/01/10 財經 伸興去年合併營收近72億元 創同期次高 12:332023/01/10 財經 壽險大賠，銀行單引擎難挽狂瀾…中信金 去年每股賺1.67元 04:102023/01/10 財經要聞 《電子零件》建通去年年減33.21% 4利多樂觀看今年發展 10:582023/01/10 財經 《熱門族群》台塑四寶去年獲利僅剩900億元 年衰退62.5％ 14:282023/01/10 財經 《半導體》力抗宏觀逆風 群聯去年營收穩次高 16:092023/01/10 財經 《其他電子》聖暉、朋億去年營收雙登峰 08:582023/01/10 財經 台積電12月營收1925.60億元 月減13.5％ 15:132023/01/10 財經 中鋼去年12月合併營收為309.71億、年減24.46％ 16:152023/01/10 財經 《電腦設備》維田去年營收再登新高 今年營運成長審慎看 11:082023/01/10 財經 《生醫股》去年財報亮麗 杏一兔跳登月 12:582023/01/10 財經 《化工股》南寶去年營收創歷史高 後市續拚成長 07:472023/01/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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