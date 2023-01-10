財政部今日公布去年12月全國賦稅收入統計，去年12月實徵淨額1395億元，年減15％。

累計全年實徵淨額達3兆2191億元，較前一年增加3449億元，創下歷史新高，超過預算數118.2％，較全年預算數高出4950億元。

王品台灣12月業績雙升 2022年營收大增30億元
漢來美食12月營收4.39億元 單季營收創歷史新高
《稅收》去年稅收超徵4950億元 證交稅創次高
#預算 #超徵 #稅收 #財政部