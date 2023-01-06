去年全國稅收超徵4500億，蔡政府遭質疑透過不當的賦稅制度超收人民的錢，行政院長蘇貞昌昨(5)日強調，稅收實徵數比預算數多的情況，主因是去年的經濟成長表現出色、超乎預期。對此，前立委林濁水則點出2事是天賜的良機，並吐槽別再用「在蔡英文領導下面對考驗」等話語自我吹噓。

蘇貞昌昨指出，去年稅收實徵數比預算數多，主要是台灣去年經濟成長表現出色，原來編列預算的是5.86％，實際經濟成長為百分之6.53％，這是經濟成長比原來估算高，而超徵稅收有8成來自盈利事業所得稅，主因是2021年上市櫃公司獲利較過去大增7成之多，代表政府行政效率和全民努力成果。此外，蘇提及，台灣近年來面對美中貿易衝突、百年大疫、歷史大旱、俄烏戰爭及美國升息及全國通膨等考驗，但在蔡英文領導下，這2年創下亮眼經濟表現，政府稅收超出預期，可以用來做好建設、推動諸多福國利民的措施。

對此，林濁水今(6)日在臉書指出，克服百年大疫，政府貢獻的確很大，但大疫帶來的宅經濟澎勃發展大利台灣ICT產業，卻純屬上帝賜給台灣的意外，和政府作為沒什麼關聯。此外，美中貿易衝突提供台灣天賜良機，啟動的全球產業鏈重組、貿易轉移以及投資轉移。林濁水直言，由於太過「天賜」，所以國際經研機構全低估台灣經濟。

林濁水吐槽，別再說「在蔡英文領導下面對考驗」，硬把機會當成艱難考驗，自我吹噓。