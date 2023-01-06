不畏三星電子很差的財報影響，韓股6日雖開低，但逢低買盤持續挹注下，最高曾來到2,300.62點，最後收在2,289.97點，漲25.32點或1.12%。至於韓元匯價，則在平盤附近，外資法人共大買5589億韓元。

全球景氣堪慮之下，不僅記憶體晶片售價直直落，IT設備與伺服器的需求也漸漸消失，讓韓國三星電子在2022年最後1季的本業獲利重挫69%，掉到至少10年以來最低。

根據三星最新初步季報，去年10月到12月的3個月營業利益，大幅下滑至4.3兆韓元，約34億美元，明顯低於彭博社彙集各方資料的預估值6.7兆韓元。同時，營業額也減至70兆韓元。不過，三星股價仍收漲1.37%，同業SK海力士也漲2.09%。

其它權值股方面，LG化學漲2.24%，現代汽車漲0.31%。計畫使用美國高通晶片，來研發自駕系統的汽車零組件大廠現代摩比斯，更是大漲3.38%。

韓元兌一美元匯價在1,268.6價位附近，韓元小升0.8元。