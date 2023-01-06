華航年終獎金協商結果出爐，最終勞資雙方達成共識，將比照長榮航空，整體年终獎金(含激勵金)平均約為基本薪三個月，調薪幅度平均約為3％(不含晉支)。然因近期外界對於航空業之勞資爭議異常關注，為避免造成不必要之困擾，確切金額將待董事會通過後公布。

華航工會表示，今年(2022)遺逢烏俄戰爭，石油價格居高不下，更造成全球性通貨膨脹，故疫情雖較2021年趨緩，然而景氣復甦卻遠不及眾人之預期，華航公司稅前盈餘亦與前年相去甚遠，意即今年年終獎金與去年將有落差。

華航去年大手筆發出6個月年終獎金，今日下午進行第二次年終獎金協商，會議中工會與所有年終獎金協商代表，盡全力為全體華航會員爭取最佳的獎金額度與調薪幅度，主張公司有盈餘應全員共享，做出以上結論。

長榮航空今年跟長榮航太都發3個月的年終獎金，立榮航空則有1.5個月年終獎金，至於受疫情影響較明顯的長榮空廚、長榮航勤，則都發1個月年終獎金。