全球商用置物設備廠益張（8342）6日公布 自結去年12月合併營收1.03億元，年減39.41％，累計去年度合併營收為17.02億元，年增3.32％，僅次於2016年度19.52億元，創歷史次高。展望2023年第一季營運，因高附加價值類型產品，已有客戶下單動能，對於毛利率貢獻，將有機會提升。

益張表示，去年下半年全球陷入經濟成長停滯環境下，公司去年度營運，逆勢創歷史次高，殊屬不易。

益張指出，去年度受惠倉儲物流建置需求、特殊金屬材質產品應用提升，及置物架增量出貨等因素，營收年增3.32％，同時在新台幣匯率貶值助益，累積去年前三季EPS達6.1元。

展望2023年第一季營運，益張因高附加價值類型產品，已有客戶下單動能，對於毛利率貢獻，將有機會提升。至於置物架產品，目前仍處於客戶調整庫存階段，因此，公司今年第一季將可能呈現毛利率提升，但營收下降趨勢。

同時，益張已將重新展開業務拓展計畫，積極參加各項國際性商業應用產品展覽，持續拓展新產品，及新客戶開發機會。

益張表示，今年在產品結構優化，及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收將等待客戶庫存持續去化，及新產品開發機會，希望能持續維持營運動能成長。