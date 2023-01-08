印度北阿坎德省官員今天表示，喜馬拉雅山區常有朝聖客和觀光客造訪的城鎮喬斯希馬特地層下陷，超過600棟房屋出現裂縫，當局已將近200居民撤離家園，安置在安全地點。

Very scary situation unfolding in #Joshimath. Massive cracks and fissures in almost all houses, major hotels and roads. More than 700 families are impacted. Leaning buildings across the town.



Families tell me, "The govt knew everything since last year but never took any action." pic.twitter.com/G9SRvmG1kV — Tanushree Pandey (@TanushreePande) January 6, 2023

For 26 months when I was Environment Minister, I grappled with the development-environment issue in Uttarakhand. In a vast majority of cases, I decided in favour of ecological protection. This didn’t win me many friends, but these visuals from Joshimath vindicates my position. pic.twitter.com/4UYvgJJbiX — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 7, 2023

路透社報導，幾年來專家一直警告，位在傑莫利縣（Chamoli）的喬斯希馬特（Joshimath）一帶進行大型工程，包括興建水力發電廠，可能導致地層下陷。

北阿坎德省（Uttarakhand）地方官員庫拉納（Himanshu Khurana）說，最近幾週當地通報有超過600棟房屋出現裂縫，促使地方當局將193位居民安置到較安全地點，包括旅館和賓館。

庫拉納表示：「撤離程序已經展開，還有一隊來自不同機構的科學家想找出事發原因，以及研究如何控制情況。」

傑莫利縣2021年2月曾爆發洪水，造成超過200人喪生，並且沖走兩座水力發電站，此事引發一些研究氣候變遷的科學家警惕，探究這種現象對這座世界最高山脈有何影響。

喬斯希馬特有約1萬7000人口，是朝聖客前往山上印度教與錫克教寺廟的門戶，也常有想上喜馬拉雅山的登山客造訪。（譯者：林治平）1120108