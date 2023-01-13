竹北市公所拍板發放市民紓困金6000元，不分齡、不排富，12日之前設籍竹北市即可領取，消息傳出造成民眾擠爆竹北戶政事務所，當天號碼牌抽到1297號，共853人成功入籍竹北市。竹北戶政事務所表示，戶所原有25名工作人員，緊急調度其他戶所15人前來支援，一路辦理到13日凌晨才全數結案，為此還特地跟內政部協助，讓系統順利運作。

竹北市公所拍板只要12日入籍者，每人能領取6000元紓困金，當天下午大量搶著移民竹北的民眾擠爆竹北戶政事務所，號碼牌抽到1297號，讓戶所不得不櫃台全開、並調度其他戶所15人前來支援，公所也畫設等候區，讓需要補件的民眾有空間靜候等待。

「人數是平常的5倍。」竹北戶政事務所主任陳建淳表示，號碼牌到下午5時截止，扣除證件不齊全、明顯屬異常遷戶籍者，實際上成功「移民」到竹北市的民眾共有853人。

根據統計，此次自竹縣其他鄉鎮遷入共284人，外縣市遷入569人，許多都是人在竹北工作，但戶籍設在外地，趁此次機會一併遷入，外縣市遷入者多為中南部人。

面對大量民眾湧入遷戶籍，竹北戶所坦言確實有少數民眾因無法順利遷入而有些情緒，大部分是因資訊不足導致所持證件不夠完整，或是資格條件異常。

此次因作業時間直到13日凌晨，竹北戶所指出，由於戶籍遷移跟身分證製作屬高度資安業務，通常全台戶籍機關在傍晚5時後便會展開內部安全稽核，系統運作直到晚間7時，但此次竹北戶所在晚間7時後仍需大量上船身分證申請資料及入戶籍資料，竹北戶所也提前跟內政部通報，並取得協助，克服作業時間超過12日的問題。