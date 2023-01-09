上周美股主要指數全面大漲，以及在螞蟻概念股勁揚帶動下，周一香港恆生指數盤中漲1.46%，報21298.13點。國企股(H股)漲1.6%，為7256.45點。

上周五公布的美國非農就業報告顯示去年12月美國就業人數增長意外強勁、失業率下滑，但薪資增長放緩且服務業活動陷入萎縮，，緩解了投資人對於聯準會將繼續激進升息的擔憂。

恆生科技股指數目前漲3%，小米漲近8%，表現最佳，其次為阿里巴巴漲7.4%，報109.10港元，稍早前觸及110元，創下近半年新高。阿里健康亦漲近7%，稍早前一度急升約8.5%。

螞蟻集團上周末宣布其創辦人馬雲不再握有該金融科技巨頭的控制權，相關股全面走高。

博奕股走高，永利漲6%，稍早前一度漲近9%，金沙中國目前漲3.5%，繼中國政府將「新冠肺炎」更名為「新冠感染」後，澳門更將新冠感染定義為「風土病」，即地方流行病，並進一步放寬防疫限制。

上周紐約期金周線收漲2.4%，紫金、山東黃金、招金、中國黃金國際等金礦股強勢表態。

小鵬繼上周五重挫10%後，目前再跌5%，稍早前一度跌7.8%，該公司宣布不跟進特斯拉降價。上周五特斯拉在不到3個月內第二度調降在中國的電動車價格，分析師表示，這個全球最大汽車市場的需求轉弱，特斯拉此舉恐將加劇砍價促銷的割喉戰。

理想汽車目前跌1.5%，但蔚來漲5%。