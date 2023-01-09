墾丁國家公園復育梅花鹿有成，現今在恆春半島時常有民眾見到野生梅花鹿蹤跡，8日深夜10時許，一輛自小客車行駛於台26線恆春鎮船帆路段南下車道，忽有一隻梅花鹿衝出，駕駛來不及反應撞上，所幸只有車輛左前保險桿受損，人無受傷，梅花鹿也自行逃離現場，他急著上網詢問，這能索賠嗎？

有駕駛反應不及撞上突然衝出馬路的梅花鹿，所幸只有車輛左前保險桿受損，人無受傷。(警方提供)

恆春警分局長林明波表示，恆春半島生態多樣化，路上常有梅花鹿、獼猴等野生動物出沒，駕駛應隨時注意車前路況，若不慎撞到動物發生交通事故，也應向警方報案，以釐清事發經過。