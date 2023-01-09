元智大學電機系特聘教授邱天隆，以其「電機工程」領域的卓越學術研究水準和產業推廣輔導成效，獲頒「傑出電機工程教授」獎殊榮。值得一提的是，本屆全國僅7位教授獲獎，該獎項近5年來，僅2位私校老師獲獎，更顯難得。

中國電機工程學會創始於1934年，後於1954年在台灣改組成立，為表揚對我國電機工程實務或電機工程教育有傑出貢獻之電機工程教授，中國電機工程師學會特設置「傑出電機工程教授獎」，於每年年會時，由理事長頒發獎狀。

邱天隆於元智大學任教14年，投入光電半導體及顯示技術等相關研究、著作、推廣及輔導，期間主持研究計畫共50餘件，分別來自科技部、經濟部、國科會、工研院、中科院及國內相關產業公司等，發表SCI論文百餘篇及會議論文200餘篇、獲國內外發明專利40餘件。

邱天隆近幾年整合跨國跨校並結合產業的研究團隊，專注於有機半導體材料及元件物理的研究，也發表多篇論文刊登於頂尖期刊，特別是在藍色有機發光二極體的研究上有重大突破，在不同發光機制使用上，都有發表多項世界第一的高效率元件。

目前，產業界最看重的技術，是超三重態融合向上轉換的藍色螢光有機發光二極體，可大幅改善目前量產產品使用的藍光元件的效率及壽命，邱天隆的技術也通過量產公司驗證，獲得美國及中華民國多個發明專利證號。

邱天隆表示，得獎讓他覺得任重道遠，必須要更加努力於電機工程領域的研究、產業合作及推廣，期許能夠在自己的領域，為提升國內產業的競爭力及國家的電機工程發展上做出貢獻。