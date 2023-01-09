台灣高鐵今（9）日表示，下半年起國內整體防疫政策走向逐步解封，運量逐漸回溫，公告年終獎金為2個月，全年累計營收較2021年增加，為感謝及肯定同仁111年度之貢獻，經董事會核定2022年度年終獎金為「個人基本薪資2.0個月」。

台灣高鐵前年受疫情影響，去年發1.8個月年終獎金，引發員工不滿，公司強調在2017、2018、2020年皆有調薪，2020年8月重啟調薪計畫也加發防疫感謝金，另2021年7月也有發放年度績效獎金，在營運穩定成長情況下適度回饋員工，最後公司經理部門同意工會要求，向董事會爭取於3月補發0.2個月年終給所有員工。

台灣高鐵表示，年終獎金視公司財務、營運狀況及風險評估，於年度終了以專案核定是否發放、決定數額後，再考量員工未來發展潛能或表現等因素核給。基於今年持續受疫情影響，截至去年6月為止，累計營收較去年同期仍屬衰退，惟於疫情威脅下，全體同仁仍堅守崗位、齊心協力，始終堅持提供最優質之旅運服務及維持高標準之營運安全，決議發出2個月年終獎金。

高鐵公司董事長江耀宗表示，隨著邊境解封、民眾逐步恢復正常生活，台灣高鐵運量正持續回升，截至去年10月底止，旅客人次達到4244萬餘人次，平均每日近14萬人次(13.96萬)，較去年同期大幅增加27.2％，已經恢復到疫情前9成以上的水準。

江耀宗指出，這波疫情儘管讓高鐵營運幾度面臨挑戰，但台灣高鐵始已訂出第二個5年中長期策略規劃，結合國際ESG趨勢，融入在各項經營策略中。2018至2022的第一個5年中長期策略規劃讓大家看到台灣高鐵推動維修本土化的成果，在2023至2027的下一個5年中長期策略規劃，台灣高鐵更希望秉持勇於創新、持續精進的精神，朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。