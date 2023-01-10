台積電去年12月營收出爐。（翻攝台積電官網）

台積電今（10）日公佈2022年12月營收報告。2022年12月合併營收約為新台幣1,925億6,000萬元，較上月減少了13.5%，下探5個月新低，較去年同期增加了23.9%。

台積電累計2022年1至12月營收約為新台幣2兆2,638億9,100萬元，較去年同期增加了42.6%，創歷年同期新高。

摩根士丹利日前發布台積電2023年營收預測，強調受到高端智慧手機和數據中心訂單削減影響，第一季度營收將季減14~15％，但因為代工價格提高，第一季度毛利率仍可保持在55％。