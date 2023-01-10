台塑四寶公布去年第四季財報，不敵歐美加速升息，加上大陸先前重手封控，導致終端需求急凍，四寶去年第四季全數虧損，合計台塑四寶去年第四季大虧253億元，也衝擊侵蝕到四寶去年全年獲利、僅剩下900.39億元。

台塑(1301)去年第4季合併營業額510億元、季減少8.2%；合併稅後虧損73億元，季衰退228%；每股稅後虧損.15元。台塑表示，歐美加速升息，需求急凍，石化產品供過於求，行情持續低迷，部分產品跌破成本，致本業產生虧損。

南亞(1303)去年第4季合併營業額757.8億元、季減少8.3%；單季歸屬母公司稅後虧損6.6億元，每股稅後虧損0.08元。南亞表示，雖因原物料價格普遍下跌而使產品售價調降，但營運成本也因而降低，在電路板需求穩定、大陸電子材料訂單回溫、塑膠產品內銷成果良好之下，整體合併營業利益達55.1億元，比去年第3季成長73.2%；然而，因認列台塑石化等投資損失、股利收入減少、外幣兌損等不利因素，導致單季虧損。

台化(1326)去年第4季合併營業額859.3億元、季減少5.3%；單季歸屬母公司稅後損失為74.55億元，每股稅後損失1.27元；台化表示，受俄烏衝突及通膨影響，各國升息縮緊貨幣，市場消費需求萎縮，加上新產能投放，供需寬鬆行情走跌，產品利差不足，所幸有下游客戶剛需採購，營業積極拓銷隨行就市，使得去年第4季營業虧損較去年第3季略減。

台塑化(6505)去年第4季合併營業額1941.46億元，季減少15.2%；單季歸屬母公司的稅後虧損98.85億元，每股稅後虧損1.04元。台塑化煉油廠2022年第4季原油平均煉製量38.78萬桶/日，季減少10.22萬桶/日；產品銷售量4154.2萬桶，季減少928.6萬桶：2022年第4季產品平均售價100.1美元/桶，季減少11.9美元/桶，主要是因杜拜原油價格季下跌12.0美元/桶所致。烯烴廠2022年第4季平均產能利用率60.9%、季增加4.1%，產品銷售量128.5萬噸、季增加9.9萬噸。