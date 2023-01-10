台北市第三選區立委補選落幕，由帶職參選的國民黨台北市議員王鴻薇勝出，沒想到就有民進黨立委拋出，要將研議《公職人員選罷法》修法，限制選舉補助款二次請領或一年內不得再參選。對此，前立委沈富雄10日就表示，對於這樣的舉動，「有一些非常資深、非常老牌的民進黨政治人物，基本上我心裡頭是相當程度的看不起，他們就輕輕鬆鬆講一些風涼話」，引發討論。

沈富雄10日在網路節目《少康戰情室》中表示，「有一些非常資深、非常老牌的民進黨政治人物，基本上我心裡頭是相當程度的看不起，他們就輕輕鬆鬆講一些風涼話」，沈富雄強調，「他們現在就是站這個角度看『王鴻薇，你是重複兩次』，才要去修這個東西，這完全是一種鋸箭的立法，不值一提」。

沈富雄最後也說，「王鴻薇這次其實贏的不夠漂亮，國民黨就是有一種焦慮感，現在氣勢正好，要維持到2024，現在任何的不如預期就會有挫折感，但如果拿中山、北松山的立委補選來擴大解釋為未來2024總統大選，未免太急躁了」。