勞動力發展署桃竹苗分署透過「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」協助民間團體創造地方產業及文化傳承價值，展現多樣化人文與產業風貌。今年特別推出台61線最美海洋公路走春路線，讓您享受沿途美好風光、品味在地風貌。
最獨特的海客文化
第一站前往桃園永安漁港附近的海洋客家休閒農業發展協會，新屋擁有豐富自然生態資源，發展有別於近山客庄的半漁半農生活方式，百年來孕育築石滬、藻礁、牽罟捕魚及綠色隧道等獨特海洋客家聚落文化，快跟導覽員一起體驗山與海的美好氛圍，騎自行車漫步永安海岸線。
兼具農村風光、濱海景觀
第二站到新竹水月休閒農業發展協會，結合竹北在地小農推出的遊程包含豐富自然農漁生產與生態資源、農村文化特色及農漁特產品，不僅有珍貴陽光海灘，也有全國數一數二且有生產履歷的烏魚美食，是全家享受悠閒、體驗漁村好去處，還可騎單車漫遊，深刻感受「產地直接吃，新鮮零時差」。
守護海岸線、友善土地
最後一站是長期致力於環境保護的苗栗社團法人海線一家親環保協會，協會對守護海岸線有責無旁貸的使命與熱情，為實踐友善土地無毒栽種、照顧人與土地的健康農產品，推出惜土禮盒，有米有油好過年，讓收到的人吃得健康，也展現送禮心意，邀請您春節期間一起來走春購好物。
（勞動力發展署桃竹苗分署廣告）
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