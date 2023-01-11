真的假的？只要在佐賀縣內，無論你搭到哪裡，所有巴士路線都可以不用錢！這麼好康的事快來看看。2023年1月1日（日）起，佐賀縣內開始實施「佐賀巴士周遊免費日（さがバスまるっとフリーDAY）」，到2月底前的每週三．週日只要在縣內下車，縣內7間路線巴士公司及社區巴士都可以免費搭乘。到底要怎麼搭才能符合這通通免費的資格呢？快跟著一探究竟！

「佐賀巴士免費日」快速掃描

實施期間：2023年1〜2月每週三及週日

免費搭乘日為1/1（元旦）4（三）8（日）11（三）15（日）18（三）22（日）25（三）29（日）、2/1（三）5（日）8（三）12（日）15（三）19（日）22（三）26（日）

免費的路線巴士公司有哪些？

只要在佐賀縣內巴士站下車，車資即可免費；佐賀縣內上車，縣外下車則不符合免費資格。

佐賀縣內運行的昭和巴士、佐賀市營巴士、祐德巴士、西鐵巴士、西肥巴士、JR九州巴士、JOIX巴士、縣內各市町運行的社區巴士等，都是免費對象。 ※部分預約型共乘接駁計程車不在免費對象內。

注意事項

1. 巴士免費日上下車不需刷IC卡，但若之後預計在佐賀縣外搭車時則必須刷過精算機。

2. 使用免費巴士不需任何事先申請。

3. 若在佐賀縣外下車則需支付車資。

4. 高速巴士不在免費範圍內，例如從福岡直達伊萬里車站的昭和巴士伊萬里號、與JR九州巴士直達嬉野的嬉野號。

推薦前往 6 大定番景點可搭

▲選擇在週三與週日出發，熱門佐賀觀光景點都能免費前往。 圖：佐賀縣／提供

：從唐津巴士中心（大手口）搭乘昭和巴士約30分鐘就能抵達。

：從伊萬里車站搭西肥巴士前往大川內山，約19分鐘。

：從肥前鹿島車站徒步2分鐘到鹿島巴士中心，再搭祐德巴士前往祐德稻荷神社約12分鐘。

：從鳥栖車站搭西鐵巴士前往約15分鐘。

：從武雄溫泉車站南口搭JR九州巴士約36分鐘即可抵達。

：從佐賀車站巴士中心搭佐賀市營巴士前往佐賀城跡站下車即可抵達。

推薦搭乘前往「伊萬里梅花祭」

2月登場即將登場的「伊萬里梅花祭」是規劃冬末春初玩佐賀不可錯過的重要活動。 圖：佐賀縣／提供

伊萬里梅園藤之尾是西日本最大規模梅園，約24萬平方公尺共種植約6,500株梅花。壯觀梅花美景瀰漫淡淡梅花香氣，今年盛開時期預計為2月中旬～下旬。

・交通：伊萬里站前－搭乘西肥巴士6分鐘－生島橋－徒步25分鐘－抵達伊萬里梅園藤之尾。

・期間：2月1日～26日

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