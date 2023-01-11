一名網友日前半夜在基隆某別墅社區的出入口管制哨發現2名保全，1人趴著睡覺、1人忘我地看手機影片，該網友拍下照片公審2人；不過多數其他網友認為保全完成工作之餘休息沒關係，「很多人繳3000千管理費，以為自己繳的是30萬」，也有網友認為上班睡覺的行為就是不對。

該名網友在臉書「爆料公社」分享照片，照片中是基隆市某別墅社區的出入口管制哨，該管理室內有2名保全，一人在趴著睡覺，一人則是相當忘我地看手機影片，原PO說當時是夜晚，他經過管理室時發現這畫面，且該名玩手機的保全連她近距離拍攝都未察覺，讓她相當傻眼。

該網友的貼文引發網友討論，大部分網友留言「你以為豪宅為什麼會月薪五萬請特勤？還是你期望月薪三萬多一天上12小時只月休六天的保全幫你打壞人」、「吹毛求疵，你的親朋好友做保全被刁難就不要po文」、「其實你們根本不用請晚班保全，只要所有住戶輪流守夜就好了」、「看來現在保全不是要防壞人，是要防你這種無聊的人」、「這樣找低薪長工時的人麻煩，就知道你看待底層的人，態度也挺傲慢的」、「很多人繳3000千管理費，以為自己繳的是30萬」。

但也有不少網友留言力挺原PO「上班睡覺還可以被護航，好幸福，那住戶繳管理費是在繳爽的喔」、「竟然還有人認為上班睡覺是正確的，保全的職責範圍都被模糊掉了」、「公審的很好，職業道德裡可以上班睡覺嗎？我家的保全也沒這麼誇張，安全誰來維護？」