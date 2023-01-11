四川遂寧發現罕見舊石器時代遺址，有手斧、石刀等大型切割工具。（澎湃新聞）

澎湃新聞11日報導，四川遂寧市桃花河遺址發現手斧、手鎬、重型刮削器，初步估計在距今20萬年至5萬年之間。此外，遺址還發現了數十件動物化石，初步判斷有鹿、牛、馬等大中型食草類動物。

1月10日，四川遂寧市桃花河遺址暨四川舊石器時代考古成果專家研討會在遂寧市舉行。研討會上，相關專家認為這是繼皮洛遺址之後，四川舊石器時代又一重要且罕見的大型曠野遺址，是中國舊石器考古的又一重大突破。

澎湃新聞報導，從研討會獲悉，2021年遂寧市文管所聯合四川省文物考古研究院在涪江流域開展主動考古調查工作，在涪江流域獲得包括明確舊石器時代遺存在內的一系列重要發現，引起相關主管部門重視。

2022年5月、6月和2022年11月，四川省文物考古研究院分別在涪江流域遂寧段和涪江流域綿陽段開展了舊石器考古專項調查，分別於遂寧市和綿陽市發現了20多處舊石器地點，它們皆位於涪江流域三、四級階地上。調查發現手斧、手鎬、重型刮削器等數百件典型石製品，充分展示了在涪江流域的舊石器時代考古工作的極大潛力，並在6月2日發現遺物豐富、地層堆積較好，正被基本建設破壞的桃花河遺址。

2022年7月，為配合當地基建工作，四川省文物考古研究院對桃花河遺址進行搶救性考古發掘。該院舊石器研究所所長、桃花河遺址考古項目領隊鄭喆軒在研討會上介紹，該遺址位於四川省遂寧市射洪市香山鎮，包含鄢家溝和田家灣兩個地點，均屬涪江左岸階地。桃花河遺址鄢家溝地點位於香山鎮梁陳村，初步認為屬涪江左岸三級階地，階地面呈東西走向，面積巨大，達9萬餘平方米。田家灣地點位於香山鎮新城壩村，初步認為屬於涪江左岸四級階地。

本次發掘初步揭露了三期舊石器時代文化。三期文化自下而上，發展連續貫通，但又呈現出階段性差異。

其中，第一期在石製品組合中含有較高比例的大石核、大石片以及以大石片為毛坯的重型刮削器，此外含有少量手斧、手鎬、石刀等較典型的大型切割工具。

第二期石製品尺寸有所縮小，大石核、大石片和重型刮削器較第一期比重下降，中小型石核、石片和工具比重上升，存在中小型石片工具。第三期基本不見大石片及重型刮削器，以中小型石核、石片和工具為主，且對石料有一定選擇性。

三個文化期均發現了石製品密集區，不同密集區各具特色，多數石製品沒有風化、磨蝕痕跡，有的石製品碎片則可以成功拼合，初步表明遺址為原地埋藏，為討論人類行為模式、遺址功能分區和空間結構提供了線索。

此外，遺址也發現了數十件動物化石，初步判斷有鹿、牛、馬等大中型食草類動物。

據介紹，桃花河遺址測年工作正在開展，根據現有考古材料以及初步的文化因素分析，專家認為桃花河遺址的年代初步估計在距今20萬年至5萬年之間，更準確的年代將以後續熱釋光測年法為準。