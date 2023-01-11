為響應「光源台北」台灣燈會在台北，並打造藝術打卡熱點，台北寒舍艾美酒店與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻大型白兔燈飾，即日起至2月28日於酒店門口展示，其中一隻高7公尺，外形搶眼吸睛，預料將成為台北燈會中最萌的打卡熱點之一。

《Intrude》作品的背後也探討著環境保護的議題，對澳洲藝術家Amanda Parer來說兔子是一種矛盾的動物，1788年兔子是被引入至澳大利亞的物種，對當地原本的生態系統造成破壞與不平衡，所以在一個天真的作品背後，希望貴賓可以重新思考人類與自然的關係，必須維持生物的多樣性才能夠持續維護生態系的穩定與平衡，並且與萬物生態永續共榮。

為搶攻燈會商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出「兔躍新象」住房專案，凡於2月1日至2月28日期間入住豪華客房每房每晚8,800元+15.5%起，贈翌日早餐兩客，房客打卡再限量加碼送天然溫和的沐浴旅行組。另外，2月份探索廚房推出豐富餐飲優惠，其中「專寵兔寶寶」專案為同桌有屬兔之貴賓，4人以上用餐享平日75折。

台北寒舍艾美酒店「兔躍新象」住房專案，於2月入住舒適的豪華客房每房每晚8,800元+15.5%起，燈會期間於2月1日至2月19日，入住當晚限量免費提供名額可搭乘「觀光巴士專車」賞燈，路線會經過市府捷運站、台北101、東區與國父紀念館等，賓客可輕鬆欣賞熱鬧的燈會，名額有限，須提早預訂。另外，房客凡與酒店門口的兔子燈飾拍照、打卡，即可獲得限量的MALIN + GOETZ沐浴旅行組乙組，每房一組、贈完為止。專案適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數，限量銷售，須事先預訂。

寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」2月份的午餐、下午茶與晚餐餐期也會推出用兔子造型點綴的甜品，標榜讓賓客每一口盡享滿滿的甜蜜幸福。2月1日至2月28日探索廚房推出「兔美味」優惠三重奏，「專寵兔寶寶」同桌有生肖屬兔的貴賓，4人以上用餐平日享75折優惠。同時，每週三邀約親朋好友享美食最優惠，「今日我最兔」賓客凡穿著或配戴兔子造型的裝飾，並與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費。另外，午晚餐或下午茶餐期，訂席滿6人用餐還可參加抽獎，有機會抽中探索廚房平日下午茶餐券，享受豐富百匯吃到飽。

台北寒舍艾美酒店以當代藝術策展概念為基礎，選擇「光和影」作為思維主軸，館內集結多位當代藝術家共近700件當代藝術創作及裝置藝術，觸動賓客感官神經，更帶來駕馭自如的探索之旅。寒舍餐旅響應台北市政府「光源台北」台灣燈會作為官方供應商，台北寒舍艾美酒店特別展出澳洲藝術家的白兔燈飾作品，以光影結合未來的概念，大白兔在日光均勻照射下盡顯靈動，晚上則透過燈光點綴更加閃耀，晝夜光影交錯之間增添兔年城市活力。