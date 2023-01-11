林智堅論文抄襲案今(11日)開庭，其指導教授、國安局長陳明通昨(10日)更高喊林智堅案是冤案。媒體人張禹宣則表示，林智堅還真的有冤，當初「小智戰清白」不惜與台大火車對撞，然而師出同門的鄭文燦與蔡適應，在論文案爆出後卻紛紛表示「尊重結果、虛心接受」；說穿了，林智堅對論文案的處置絕非個人意志，而是尊重黨中央及蔡英文的安排，事後一切卻由自己承擔，結果還落個民進黨大戰犯的下場，當然有冤。

「林智堅真的有冤！」張禹宣今(11日)在臉書發文表示，不當陳教授的陳局長-陳明通，近期似乎遭遇了「人設亂流」，三番兩次以局長身份提及林智堅案是冤案，甚至還有知情人士在特定媒體放話，有五大關鍵文件證明論文案「有冤」，好笑的是這些內容，卻只有陳明通可能知情。

張禹宣質疑，但林智堅到底有沒有冤？還真的有。過去林智堅堅持捍衛自己清白，甚至不惜與台灣大學火車對撞，最後落個粉身碎骨。然而，師出同門的鄭文燦與蔡適應，在論文案爆出後卻紛紛表示「尊重結果、虛心接受」，林智堅可能在心裡大喊「說好的一起對抗全世界呢？怎麼就這樣把我賣了？」

張禹宣指出，說穿了，林智堅當時作為候選人，對於論文案的處置絕非個人的意志，而是尊重黨中央以及一個人的安排，也就是當時提出全黨挺一人的蔡英文。事後一切卻由自己承擔，進退失據還得落個民進黨大戰犯的下場，當然有冤。

「但就論文本身，林智堅若有冤問題可就大了。」張禹宣強調，陳明通的學生可不只林智堅一人，國民黨手上還有許多「未爆彈」對比資料，證明抄襲並非個案而是系統性犯案。如果陳明通說「林智堅有冤，是余正煌抄襲」，那言下之意是為了余正煌，讓他抄襲林智堅？反觀鄭文燦就「沒冤」，後續爆出來的也是「沒冤」？偉大如余正煌，竟然能跟鄭文燦並駕齊驅，讓堂堂的林智堅市長當代筆，真的是很冤。