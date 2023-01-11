屏東縣長小米姐姐巡視屏東燈節，3D水舞秀、巨型光光兔吸睛。（屏縣府提供）

屏東縣長小米姐姐巡視屏東燈節，3D水舞秀、巨型光光兔吸睛。（屏縣府提供）

屏東燈節將於13日點燈啟動，屏東縣長周春米11日晚間前往萬年溪燈區復興公園實地巡燈，3D水舞燈光秀、10公尺高的巨型光光兔超級吸睛，還有結合地景的大幸福城堡，把整座大樓都變成燈景，萬年溪沿岸的林蔭步道也成為燈光的畫布，預料將成為民眾拍照打卡熱點。

屏東燈節在屏東市縣民公園、勝利星村及萬年溪規畫三大燈區，其中萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，範圍包括萬年溪景觀橋河段、萬年公園、復興公園。尤其重新整建後的復興公園，引進萬年溪水流，打造自然生態水域，去年屏東燈節規畫3D水舞燈光秀，大受好評，今年再度安排長達5分鐘的水舞燈光秀。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，今年水舞表演邀請到台灣水舞大師謝明勳總監量身打造，採用微笑弧線排列方式貫穿復興公園水域，設施總長度達72公尺，每個3D噴頭均程式化控制，水舞創作搭配燈光變化及磅礡樂曲，兼具美感與氣勢。

3D水舞燈光秀展演時間於每日晚間6點至10點，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）每半小時展演一次，過年走春一定不能錯過這場視覺及聽覺的饗宴。

「大幸福城堡」燈飾更霸氣，以LED霓虹燈組裝點復興公園旁的大樓外牆，將整棟建築物打造成超大型燈飾，與水面倒影相輝映，彷彿童話中的魔法城堡，彩色的燈光灑滿了城牆，成了尋找月光的嚮導。「湖畔傳說」則搬來貢多拉船，於寧靜湖面擺蕩，讓人一秒置身威尼斯。

復興公園外的萬年溪林蔭步道與河面也成為燈光秀的展演空間；星光投射在寧靜河道，河水靜靜流淌恍若歲月緩慢向前，隨著光束緩慢變化，在河岸、在樹梢迴盪，似真似幻，漫步其間令人感受到禪心般的靜謐氛圍。

而今年小提燈「光光兔」在曝光後掀起熱潮，民眾詢問度破表，縣府特別在萬年溪景觀橋河段上打造一座10米高的巨型「光光兔」，白白胖胖的光光兔從溪中探出頭來，超級俏皮可愛。周春米提著「光光兔」小提燈，來找光光兔合影，充滿童趣，邀請大家一起來賞燈同樂。