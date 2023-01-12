繼在拜登私人辦公室發現10件前政府機密文件後，美媒昨（11）日引述消息人士指出，又發現了第2批機密文件，讓美國前總統川普的團隊樂得認定「幫了大忙」，多名親近川普的人士也在網路上發文，要聯邦調查局（FBI）搜查拜登住家以及第一夫人吉兒的衣櫥。

拜登私人地點被發現第2批美國政府機密文件。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）等美媒皆引述消息人士指出，在另一個地點發現了第2批美國政府機密文件，目前尚不清楚這批文件的規模、內容、在哪裡發現、以及何時發現的。

拜登團隊9日證實，私人律師去（2022）年11月2日在華府一間智庫的拜登私人辦公室發現拜登擔任副總統時期的政府機密文件，美媒相繼引述消息人士披露，這批文件共有10份，內容涉及烏克蘭、伊朗及英國的情資，當中甚至有「最高機密」。拜登團隊強調，一發現前政府機密文件時就通知美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration，NARA）取回，並且全力配合，拜登本人10日則表示相當「驚訝」，稱不知道機密文件的內容。

消息人士透露，自發現第1批機密文件以來，拜登團隊持續檢查其他地點是否還有更多機密文件，目前尚不清楚檢查工作是否已經完成。

拜登私人地點不斷搜出前政府機密文件的消息讓川普團隊大為振奮，川普法律團隊認定這起事件將有助於他們的訴訟，他們將辯稱前總統卸任後帶走政府機密文件是多麼容易的事，親近川普法律團隊的消息人士透露：「這對我們意義重大。」

據「新聞週刊」（Newsweek）報導，這起事件也讓川普身邊人士不斷要求FBI突襲搜查拜登住所，川普大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在推特發文嗆聲「什麼時候要突襲」，小唐納女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）也發文提醒FBI拜登有哪些豪宅：「拜登在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的豪宅，拜登在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的海邊別墅，這兩個地點都值得FBI突襲。」川普政府時期的高官勞里（Monica Crowley）發文補槍：「還在等FBI搜查吉兒博士的衣櫥。」

When’s the raid?? They’ve had months to track this stuff down. Where is the special counsel? Where’s the wall to wall media coverage asking why Biden and Garland have not already been forced to recuse themselves??? https://t.co/KInWQ5RzxA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 11, 2023

Joe Biden's mansion in Wilmington, Delaware.



Joe Biden's beach house in Rehoboth Beach, Delaware.



Two locations worthy of a surprise FBI raid. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) January 11, 2023

去年FBI幹員至少在川普佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發現325份美國政府機密文件。

Biden aides have now “found” a second trove of classified documents in another location.



How many classified documents are floating around at how many locations??



Still waiting on the FBI raid of Dr. Jill’s closet. — Monica Crowley (@MonicaCrowley) January 11, 2023

目前尚不清楚FBI是否將搜查拜登住家，不過專精國家安全議題的美國律師莫斯（Bradley Moss）發文表示，兩起事件有根本性的不同，他說拜登團隊一發現不當持有機密文件後就立即歸還給國家檔案局，川普團隊則是在聯邦政府調查不當儲存機密文件期間不斷阻撓及說謊。

If you can’t grasp the difference between finding improperly stored classified docs that you immediately turn over to NARA vs. obstructing and lying in a federal investigation regarding improperly stored classified docs, I cannot help you. — Bradley P. Moss (@BradMossEsq) January 9, 2023

他也形容拜登接連爆出機密文件是出於團隊的「草率」，認為拜登不太可能面臨刑事指控風險。