春節連假續假期，國道3號名間交流道將於大年初三到初五（24至26日），每天中午12點到晚上9點，雙向封閉入口，勢必再造成省道台3線大塞車，名間鄉長陳翰立12日表達抗議；高公局中區養護工程分局則表示，今年名間交流道雙向封閉已定案，將請上級研議檢討。

每年春節期間為疏導交通，名間交流道都是雙向封閉，車輛「只能下、不能上」，往來風景區的集集鎮、水里鄉、信義鄉及魚池鄉日月潭等地，都要經名間交流道上高速公路，但名間交流道封閉致使台3線車潮回堵，造成沿線竹山鎮、名間鄉及南投市路段大塞車，民眾怨聲載道，但中央為了維持國道3號主幹線車流順暢，卻犧牲平面道路交通。

陳翰立與縣議員沈夙崢、吳棋楠等人，質疑高速公路局封閉名間交流道前，未曾與名間鄉公所溝通協調，厚此薄彼，為何其他交流道不封閉或輪流封閉？把名間鄉民當「次等公民」，有欺壓名間鄉親之嫌，影響鄉民用路權及商家經濟；而且，國道可以透過高承載管制，或警力機動交管紓解車流，導引區域車潮回到高速公路，維持地區交通順暢，希望高速公路局體恤民意，取消雙向入口封閉名間交流道的決定。

高公局中區養護工程分局長熊德維則表示，名間交流道雙向封閉已定案，鄉長及民代的意見，將帶回請上級研議。

立委補選參選人林明溱認為高公局很無理，不重視地方民意，封閉名間交流道前，應該先和地方溝通，避免車輛打結，影響一般道路行車安全順暢，甚至波及商家生意。

立委補選參選人蔡培慧指出，名間交流道每逢春節時都會封閉幾天，她為此多次與高公局溝通，希望體諒名間鄉親，今年，高公局調整大年初三到初五中午12點到晚上9點封閉，較往年縮短3小時，但是，她仍會持續溝通，希望協調出更便民的辦法。