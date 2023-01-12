宜蘭縣長林姿妙（前排左3）12日晚上特地前往羅東夜市致贈紅榜祝賀。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東夜市獲行政院環保署舉辦的「2022迺夜市Joy環保」，全台10大環保夜市「優等獎」及特色獎「資收分類獎」雙項殊榮；今（12日）縣長林姿妙特地前往夜市贈送紅榜祝賀，林表示，未來持續將「減塑、低碳、清新」的環保形象，推廣至縣內其他夜市或商圈，拚出好環境，打造環保永續的幸福城市。

為提升國內夜市環境品質，環保署、各地環保局與夜市業者自2020年起攜手推動環保夜市；透過「迺夜市Joy環保」票選活動及5面向環保樣態，包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」等措施，經由民眾票選及秘密客訪查後選出前10名。

林姿妙今（12日）晚上特地前往羅東夜市致贈紅榜祝賀，她表示，羅東夜市連續3年獲獎實屬不易，宜蘭縣以環保立縣，縣府將持續與公所及各協會，努力打造低碳城市，拚出羅東好生活，帶動周邊商機。

羅東夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳表示，夜市有專門的回收場在處理資源回收，獲「資收分類獎」感到與有榮焉。（吳佩蓉攝）

羅東夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳表示，有提供餐具租借及設置遊客餐具洗滌區，並鼓勵攤商提供自備餐具民眾享優惠價。（吳佩蓉攝）

環保局指出，獲獎特色有提供餐具租借及設置遊客餐具洗滌區，並鼓勵攤商提供自備餐具民眾享優惠價；垃圾分類儲存桶明確；及設置大型電子看板宣導；另店家均裝有油煙防制設施，並設置line群組供民眾加入，了解環保夜市具體做法。

羅東夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳表示，經過2道手續的油水分離槽堪稱是全國做最好的模範。（吳佩蓉攝）

羅東夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳表示，感謝縣府跟公所挹注的資源跟全力支持，其中，經過2道手續的油水分離槽堪稱是全國做最好的模範，而夜市有專門的回收場在處理資源回收，獲「資收分類獎」感到與有榮焉；還有值得一提的是「空氣淨電機」，過濾不少的油煙，減少空氣汙染。

張正勳指出，環保夜市應是從「減塑」做起，如迫切需要，可用投幣愛心箱取代，弱勢家庭也能獲得幫助；中央花錢舉辦比賽，不如拿來研發環保材質的容器，才是環保生態永續最終的解決辦法。