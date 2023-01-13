台灣民意基金會今公布最新民調，蘇貞昌內閣可能會改組；您期待的內閣改組幅度(範圍)是多大？結果顯示，五成期盼內閣全面改組或大幅改組，不需改組的只有一成一；民進黨支持者中，也有三成二期盼內閣全面或大幅改組。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會的「眾數傾向」(Mode trend)是全面改組。主流民意期盼不是小幅改組，更不是內閣原封不動。

游盈隆說，蔡政府自2016年5月上任以來，雖然前後經歷林全、賴清德和蘇貞昌三任內閣，但每次內閣改組都只是小幅或微幅改組，絕大多數閣員任職都超過六年，沒有更動過。此時此刻當半數國人期盼內閣全面或大幅改組時，也無異中流露對蔡政府絕大多數久居其位政 務官員的厭煩和不耐。

民調顯示，傾向27.9％全面改組，22％大幅改組，19.7％小幅改組，11.2％維持現況，不需要改組，19.3％沒意見、不知道、拒答。換句話說，五成期盼內閣全面改組或大幅改組，二成期盼小幅 改組，一成一認為維持現況不需改組。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，就是當蔡英文總統仍在思考內閣改組問題時，七成國人已明白表示內閣應改組，不論是全面改組、大幅改組或小幅改組，五成國人期盼內閣進行全面或大幅改組。

進一步的分析，從年齡層看，每一個年齡層都呈現多數人期待內閣全面或大幅改組，其中尤其以35-64歲公民平均五成八有這樣的期待最凸顯。

從教育背景看，除小學及以下教育程度者外，其他各教育階層都呈現明顯過半數以上公民期盼內閣全面或大幅改組。具體地講，大學及以上教育程度者中，五成二期盼內閣全面或大幅改組，二成四期盼小幅改組，一成一認為不需改組。

至於職業背，社會各界除學生之外都普遍呈現多數人期盼內閣全面或大幅改組，連軍公教人員中都出現五成七有這樣的盼望。

行政區域部分，6都16縣市中，每一個地方都呈現多數人期盼內 閣全面或大幅改組，包括民進黨大本營的南台灣，像台南市與高雄市。

至於政黨支持角度，主要政黨支持者，包括民進黨、國民黨與民眾黨，都呈現多數期盼內閣全面或大幅改組。民進黨支持者中，三成二期盼內閣全面或大幅改組，三成一小幅改組，二成認為不需改組；國民黨六成九期盼全面或大幅改組，一成二小幅改組，5.3％不需改組。

至於民眾黨，六成七期盼全面或 大幅改組，一成七小幅改組，4.1％不需改組;中性選民中，四成一期盼內閣全面或大幅改組，一成一小幅改組，一成一不需改組。

游盈隆認為，整體來看，半數國人期盼蘇內閣總辭後，內閣應全面或大幅改組，這是台灣社會主流民意對新內閣的期許與盼望。