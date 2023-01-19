行政院長蘇貞昌今(19)日下午再次宣布帶領全體內閣閣員，向蔡英文總統宣布總請辭，新北市長侯友宜被問及此事時，首先感謝蘇揆與全體閣員這4年來的辛苦，「看到他們這4年來很努力的想把事情做好」，對於未來將會與新內閣針對那些市政議題進行合作，侯友宜則首重交通與產業發展，期盼未來中央能跟新北市並肩作戰，共同帶動大台北的發展。

侯友宜表示，蘇揆跟所有內閣成員都辛苦了，這4年來碰上疫情、通膨，確實挑戰非常艱鉅，也看到蘇揆跟內閣都很用心、用力的想把事情做好，不管過程如何相信民眾都心存感念，謝謝內閣的辛苦。

他說，未來更期待與新的內閣同心齊力，攜手強化合作，好好為國家、這塊土地做好建設，不分你我、黨派，更不要分族群，讓台灣共好，讓這塊土地更美好。

至於接下來會針對新北市那些議題與新內閣共同討論，侯友宜點出交通以及產業、經濟發展部分；他直言新北市為全國最大的城市，也串起北北基桃宜等大台北地區最重要的中心點，是「千萬人共好」很重要的帶動發展力量。

侯友宜表示，所以非常期待新內閣能跟地方並肩作戰，在整個北台灣、北北基桃宜的區塊裡面，不管是捷運、高速公路還是快速道路，中央能給予更多的經費與人力，大家一起串起北台灣共好。

「除了交通以外，還有經濟產業」，侯友宜指出，兩個港口、兩個機場的交通產業鏈如何串起，讓交通產業的佈局上能夠帶動經濟的起飛，尤其這幾年碰上疫情大家都過得很辛苦，所以除了普發現金以外，最重要如何讓辛苦的基層市民的經濟得以不斷的往上提升，這也是我們最深的期待。

他強調，期待中央跟新北市400萬人口並肩作戰，讓北台灣會更好，新北市一定負起這個責任來，帶動整個大台北的中心，我們一起加油。