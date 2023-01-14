智慧型手機普及，本局建置「119報案APP」包含「火警報案」、「救護報案」及「簡訊報案」等功能，供民眾下載建置常用資料，縮短報案時間，此外行動報案APP對於山友、獨居長者、聽語障礙人士或外來遊客等，可提供定位、照片或影片傳送至本局119指揮中心，可大幅縮短報案內容，協助救災人員掌握現場狀況，有效提升救災效能。

救災無人機 提升執勤安全

本局於109年3月在縣長支持下，無人機隊順利成立，目前本局各大隊皆布署無人機，隨時待命參與現場災害搶救；鑑於山、水域救援難度較高，且取得資訊不易，有了無人機的協助，搜救人員可取得更正確的資訊與軌跡，另將無人機的第三視角運用在火場，提升第一線執勤人員的安全性。

創意行銷。(圖／苗栗縣政府消防局提供)

創新行銷 讓民眾更有感

本局使用網路媒體平台（如FB、IG）進行消防推動工作宣導以及防火防災教育等，以輕鬆詼諧的方式介紹危險性高且繁雜的消防面向，使一般對於消防工作接觸甚少的民眾能深入淺出地了解消防工作，並且透過網路平台分享消防工作的甘苦，藉此讓民眾更能認同消防同仁的努力；本局亦在網路媒體平台刊登即時災害訊息，藉以提醒民眾注意安全以及宣導正確防災知識，以提升民眾防災意識與觀念。

領航員：匡夢麟（苗栗縣政府消防局）消防三大任務「預防火災」、「搶救災害」及「緊急救護」，已經不單是傳統印象定位的「打火英雄」，而是全方位災害搶救到配合防疫救護全時段、區域，隨時出勤的團隊。在科技不斷進步的現代，消防工作接軌數位科技化的腳步也不能停擺，苗栗縣政府消防局透過使用各種資訊科技的軟、硬體搭配實現科技報案、科技救災及網路媒體消防宣導，藉由以上路徑，讓消防工作在內部上不僅增進效率、安全性，在外部上民眾的認知與信任都能有大幅度的提升，未來期望消防工作能不斷精進，在科技時代中，持續給予民眾有感的服務。(圖／苗栗縣政府消防局提供)

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