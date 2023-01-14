智慧型手機普及，本局建置「119報案APP」包含「火警報案」、「救護報案」及「簡訊報案」等功能，供民眾下載建置常用資料，縮短報案時間，此外行動報案APP對於山友、獨居長者、聽語障礙人士或外來遊客等，可提供定位、照片或影片傳送至本局119指揮中心，可大幅縮短報案內容，協助救災人員掌握現場狀況，有效提升救災效能。
救災無人機 提升執勤安全
本局於109年3月在縣長支持下，無人機隊順利成立，目前本局各大隊皆布署無人機，隨時待命參與現場災害搶救；鑑於山、水域救援難度較高，且取得資訊不易，有了無人機的協助，搜救人員可取得更正確的資訊與軌跡，另將無人機的第三視角運用在火場，提升第一線執勤人員的安全性。
創新行銷 讓民眾更有感
本局使用網路媒體平台（如FB、IG）進行消防推動工作宣導以及防火防災教育等，以輕鬆詼諧的方式介紹危險性高且繁雜的消防面向，使一般對於消防工作接觸甚少的民眾能深入淺出地了解消防工作，並且透過網路平台分享消防工作的甘苦，藉此讓民眾更能認同消防同仁的努力；本局亦在網路媒體平台刊登即時災害訊息，藉以提醒民眾注意安全以及宣導正確防災知識，以提升民眾防災意識與觀念。
（苗栗縣政府消防局廣告）
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