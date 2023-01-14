盧姓男子2021年間從國外返台，入住防疫旅館隔離期間，涉嫌在房內燒衣物險釀成火災，一審判1年徒刑，盧不服上訴，稱因當時身心不適，且隔離期間突聞父親病況惡化，壓力下導致情緒不穩才犯行，二審法官認為，盧是成年人，房間放火行為稍不慎，恐釀成重大災害，駁回其訴，全案可上訴。

檢警調查，30歲盧男涉嫌於前年間在台中市某防疫旅館，將自己所有之衣物及衛生紙放入房間內之垃圾桶，再以打火機點燃垃圾桶內之衛生紙引發火勢，並通知旅館人員失火，且旅館之火警警報啟動觸發，經旅館人員發現趕緊打119台中市消防局人員來滅火，警方到場將盧壓制逮捕。

一審審酌，消防局人員撲滅火勢後，警方現場逮捕盧姓男子並確認為縱火之人，檢警偵訊時，盧男坦認縱火之犯罪事實，警方在其房內發現毒品等，經送醫院治療後，診治結果有橫紋肌溶解症外，有藥物濫用情形，事後盧與旅館和解，依放火罪判他1年。

二審認為，盧男於發生火災後用電話通知該旅館櫃檯員稱：「你們飯店失火了你們知道嗎？」，也沒說火是他放的，且由旅館人員用鑰匙開門還發現房門遭物品堵住難進入，趕緊向警消報案，員警到場盧情緒激動遭壓制，最後盧被逮捕送醫。

盧男於二審辯稱，他有向員警表明自己是放火者，且回國隔離期間身心不適，又父親病況惡化，總總壓力下才情緒不穩，才在房間內點火，但未造成任何人傷亡，應符合自首減刑，法官認為盧遭員警壓制是自白非自首，情緒不穩即縱火，並不適用刑法第59條情堪憫恕要件減刑，駁回其訴，可上訴。