摩鐵南霸天 成立「御宿行旅」新品牌

看好國境解封後旅遊商機，南台灣摩鐵大亨、御宿旅館集團總裁劉坤福在高雄車站商圈成立全新品牌「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，還首創「24小時點心吧」專區。劉坤福說，品牌定位時尚、新穎，即起至2023年農曆過年前促銷，全館打5折，期待迎接國內外旅客。

身兼高雄市觀光協會理事長的劉坤福指出，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在防疫第1名的市長陳其邁帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺連任。

2023年農曆年前全館打5折

劉坤福表示，這次選在高雄火車站旁的建國三路打造全新品牌「御宿行旅」，總計118間房，光裝潢就砸了近億元；交通相當便捷，位於高雄市火車站商圈精華地段，距離火車站步行僅有5分鐘，方便搭火車、捷運，轉乘高鐵、客運，相當適合商務出差或是旅行、家庭旅遊。

「御宿行旅雄中館」房型多元雅緻。(圖／御宿旅館集團提供)

劉坤福指出，2022年第4季營運以來，住房率亮眼，相當受到市場歡迎，價格也蠻有競爭力，即日起歡慶開幕，全館打5折，雙人套房平日最便宜1100元起，假日最便宜1400元起；4人房平日最低1800元起、假日2200元。截至2023年過年前都有此檔促銷。

首創「24小時點心吧」專區

針對國境即將解封，劉坤福感到樂觀其成，雖然台灣旅客也會出國旅遊，但有信心國旅將蓬勃發展，尤其高雄觀光產業建設做得非常好，活動又多，相信會吸引國外旅客觀光，御宿也會秉持「價格謙虛、品質驕傲」精神，迎接國內外旅客，而未來也有意再以「御宿行旅」品牌再拓點。

「御宿行旅雄中館」去年底起營運，24小時都接受住宿，是首家可短宿的旅館，讓商務客、背包客等族群可入住最低三小時盥洗、休息，短時間充電。館內也首創「24小時點心吧」專區，讓客人吃免驚。訂房均附贈自助吧早餐。訂房專線：（07）285-5550。

領航員：劉坤福（御宿旅館集團總裁） 御宿長年秉持「價格謙虛、品質驕傲」精神，闖出一片天，有信心國境解封後，能迎來國內外旅客。(圖／御宿旅館集團提供)

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